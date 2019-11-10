Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»
«У Крыховяка в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегожа экстренно доставили в стационар, где ему провели все необходимые диагностические мероприятия», — говорится в заявлении «Локомотива», опубликованном на официальном сайте клуба.
В текущем сезоне поляк провёл 14 матчей в Российской премьер-лиге, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива».