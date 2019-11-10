Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).

«У Крыховяка в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегожа экстренно доставили в стационар, где ему провели все необходимые диагностические мероприятия», — говорится в заявлении «Локомотива», опубликованном на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне поляк провёл 14 матчей в Российской премьер-лиге, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить