Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»

У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).

«У Крыховяка в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегожа экстренно доставили в стационар, где ему провели все необходимые диагностические мероприятия», — говорится в заявлении «Локомотива», опубликованном на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне поляк провёл 14 матчей в Российской премьер-лиге, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива».