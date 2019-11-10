Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о степени тяжести повреждения польского полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.

«Рыбус и перед матчем с «Краснодаром» был под сомнением. Вышел на разминку, но из-за мышечной боли не смог играть. У Крыховяка что-то серьёзное. Баринов после «Ювентуса» испытывал проблемы с голеностопом, из-за этого не провёл ни единой тренировки. А сегодня утром сказал, что не может играть», — заявил Сёмин после матча.

Гжегож Крыховяк был заменён в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1)

Ранее сообщалось, как «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в РПЛ.