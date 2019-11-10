Кадыров оценил выступление Магомедшарипова на UFC Fight Night 163 в Москве

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Забита Магомедшарипова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве.
Кадыров оценил выступление Магомедшарипова на UFC Fight Night 163 в Москве
  • РИА Новости

«Забит показал красивый бой, в котором продемонстрировал свои способности одинаково эффектно наносить удары ногами и руками. Американец Келвин Каттар не смог противостоять натиску Забита, который является одним из лучших представителей России в своей весовой категории. Мне всегда нравится наблюдать за выступлениями Забита. У него своеобразный, приятный стиль ведения боя. Важно то, что при любой победе он сохраняет чувство такта, скромность и порядочность. Желаю Забиту новых побед, здоровья и удачи», — заявил Кадыров.

Победа над Каттаром стала для Магомедшарипова шестой под эгидой UFC.

Ранее вице-президент UFC заявил, что в 2020 году в России пройдут два турнира организации.

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