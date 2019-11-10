Вице-президент UFC заявил, что в 2020 году в России пройдёт два турнира организации

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Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что в 2020 году в России запланированы два турнира организации.
Вице-президент UFC заявил, что в 2020 году в России пройдёт два турнира организации
  • © Jared C. Tilton / Getty Images
  • AFP

«В России в 2020 году пройдут два турнира, по городам решения ещё нет. Одно мероприятие пройдёт в большом городе, второе — в городе чуть поменьше», — цитирует Шоу РИА Новости.

По его словам, в промоушене хотят, чтобы турниры проходили не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в других, не столь крупных городах.

Накануне прошёл турнир UFC в Москве. В главном событии вечера россиянин Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара.

Ранее Магомедшарипов признался, что пока не знает, когда проведёт следующий бой.

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