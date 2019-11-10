Магомедшарипов: пока не знаю, когда проведу следующий бой, нужно отдохнуть и залечить травмы

Короткая ссылка
После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов заявил, что пока не знает, когда может состояться его следующий поединок под эгидой организации.
Магомедшарипов: пока не знаю, когда проведу следующий бой, нужно отдохнуть и залечить травмы
  • © zabit_magomedsharipov
  • Instagram

«Когда вернусь в октагон? Пока не могу сказать. Надо приехать домой, отдохнуть. Подлечить травмы. Посмотреть, как подерутся Макс Холлоуэй и Александр Волкановски. Потом будем смотреть», — приводит слова российского спортсмена корреспондент RT.

Поединок между Холлоуэем и Волкановски, в котором Макс четвёртый раз будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона UFC в полулёгком весе, запланирован на 14 декабря 2019 года и пройдёт в США.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов одержал победу над Каттаром на турнире UFC в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить