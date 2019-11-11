Бестемьянова назвала уникальной произвольную программу Щербаковой

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова положительно оценила выступление российских одиночниц на этапе Гран-при в Китае.
Бестемьянова назвала уникальной произвольную программу Щербаковой
  • РИА Новости

«Анна Щербакова откаталась замечательно, уникальное выступление в произвольной программе с двумя четверными лутцами, один из которых в каскаде. Мне кажется, она прибавила в скорости по сравнению с этапом в Лас-Вегасе», — заявила эксперт в интервью RT.

В то же время она посетовала, что далеко не всё удалось бронзовой медалистке турнира Елизавете Туктамышевой, а также занявшей пятое место Софье Самодуровой.

«Очень жаль, что Елизавета сорвала тройной аксель в короткой программе, потому что она вполне могла рассчитывать на второе место. Прокат Софьи судьи оценили странно, поставили недокруты, которых там не было. Вот не хочется им, чтобы в финале было много россиянок», — добавила она.

Ранее Щербакова удивилась своей популярности среди китайских болельщиков.

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