Матвеев считает, что «Краснодар» был ближе к победе в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал исход встречи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:1).
Матвеев считает, что «Краснодар» был ближе к победе в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Первый тайм был за «Локомотивом», но вторую половину мы провели достаточно хорошо. Думаю, мы были ближе к победе в матче. Понимали, что для Фернандеша это важная встреча. Он это не афишировал, но для любого футболиста игра с бывшей командой — особенная», — заявил Матвеев после матча.

Также главный тренер «Краснодара» добавил, что ему нравится взаимодействие форвардов Ари и Маркуса Берга.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ.

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