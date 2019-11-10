Матвеев считает, что «Краснодар» был ближе к победе в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Первый тайм был за «Локомотивом», но вторую половину мы провели достаточно хорошо. Думаю, мы были ближе к победе в матче. Понимали, что для Фернандеша это важная встреча. Он это не афишировал, но для любого футболиста игра с бывшей командой — особенная», — заявил Матвеев после матча.
Также главный тренер «Краснодара» добавил, что ему нравится взаимодействие форвардов Ари и Маркуса Берга.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ.