ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ
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Встреча, проходившая на УСК ЦСКА, завершилась победой хозяев со счётом 81:72.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «армейцев» Майк Джеймс, набравший 22 очка. В составе гостей больше всех набрал Уилл Каммингс — 19 очков.
ЦСКА одержал пятую победу в семи матчах и обошёл «Локомотив-Кубань» в турнирной таблице. Краснодарцы потерпели второе поражение в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Моргана помог УНИКСу победить «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.