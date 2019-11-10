ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ

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В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью».
ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ
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Встреча, проходившая на УСК ЦСКА, завершилась победой хозяев со счётом 81:72.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «армейцев» Майк Джеймс, набравший 22 очка. В составе гостей больше всех набрал Уилл Каммингс — 19 очков.

ЦСКА одержал пятую победу в семи матчах и обошёл «Локомотив-Кубань» в турнирной таблице. Краснодарцы потерпели второе поражение в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Моргана помог УНИКСу победить «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

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