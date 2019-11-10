Дабл-дабл Моргана помог УНИКСу победить «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 89:85 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Рэймар Морган, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. По 20 баллов в свой актив записали Эрик Макколлум и Джамар Смит. Дабл-дабл из 14 очков и 11 передач оформил Алекса Таюса.

В составе «Нижнего Новгорода» 22 очка в активе Алека Брауна. Ещё 21 очко набрал Чавон Льюис.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от АСВЕЛа в Евролиге.