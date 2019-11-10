Дабл-дабл Моргана помог УНИКСу победить «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Короткая ссылка
Казанский УНИКС одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Дабл-дабл Моргана помог УНИКСу победить «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
  • @unicsbasket
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 89:85 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Рэймар Морган, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. По 20 баллов в свой актив записали Эрик Макколлум и Джамар Смит. Дабл-дабл из 14 очков и 11 передач оформил Алекса Таюса.

В составе «Нижнего Новгорода» 22 очка в активе Алека Брауна. Ещё 21 очко набрал Чавон Льюис.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от АСВЕЛа в Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить