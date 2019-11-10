«Эстудиантес» устроил голографическое шоу по случаю возвращения на домашний стадион
- © edelpoficial
По случаю первой с 2005 года игры команды на своей исторической арене, возведённой ещё в 1907 году, которой стал матч 13-го тура аргентинской Примеры с «Тальерес Кордоба», по крыше стадиона совершил прогулку «огненный лев».
Incredible display from Estudiantes de La Plata as they returned to their stadium after 13 years 🦁🔥🇦🇷— ESPN FC (@ESPNFC) 10 ноября 2019 г.
(via @SC_ESPN)pic.twitter.com/yPkcoPd9we
Встреча завершилась победой «Эстудиантеса» со счётом 1:0.
«Эстадио Хорхе Луис Хирски» был закрыт осенью 2005 года из-за проблем с безопасностью, а его реконструкция по ряду причин затянулась. После постройки в Ла-Плата новой арены «Сьюдад де Ла-Плата» обе команды, игравшие на старом стадионе, начали проводить свои домашние игры там.
Ранее сообщалось, что аргентинский клуб «Сан-Мартин» переименует домашний стадион в честь Эмилиано Салы.