«Эстудиантес» устроил голографическое шоу по случаю возвращения на домашний стадион

Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» устроил голографическое шоу по случаю возвращения команды на домашний стадион «Эстадио Хорхе Луис Хирски».

По случаю первой с 2005 года игры команды на своей исторической арене, возведённой ещё в 1907 году, которой стал матч 13-го тура аргентинской Примеры с «Тальерес Кордоба», по крыше стадиона совершил прогулку «огненный лев».

Incredible display from Estudiantes de La Plata as they returned to their stadium after 13 years 🦁🔥🇦🇷



(via @SC_ESPN)pic.twitter.com/yPkcoPd9we — ESPN FC (@ESPNFC) 10 ноября 2019 г.

Встреча завершилась победой «Эстудиантеса» со счётом 1:0.

«Эстадио Хорхе Луис Хирски» был закрыт осенью 2005 года из-за проблем с безопасностью, а его реконструкция по ряду причин затянулась. После постройки в Ла-Плата новой арены «Сьюдад де Ла-Плата» обе команды, игравшие на старом стадионе, начали проводить свои домашние игры там.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб «Сан-Мартин» переименует домашний стадион в честь Эмилиано Салы.