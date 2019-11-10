«Эстудиантес» устроил голографическое шоу по случаю возвращения на домашний стадион

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Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» устроил голографическое шоу по случаю возвращения команды на домашний стадион «Эстадио Хорхе Луис Хирски».
«Эстудиантес» устроил голографическое шоу по случаю возвращения на домашний стадион
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По случаю первой с 2005 года игры команды на своей исторической арене, возведённой ещё в 1907 году, которой стал матч 13-го тура аргентинской Примеры с «Тальерес Кордоба», по крыше стадиона совершил прогулку «огненный лев».

Встреча завершилась победой «Эстудиантеса» со счётом 1:0.

«Эстадио Хорхе Луис Хирски» был закрыт осенью 2005 года из-за проблем с безопасностью, а его реконструкция по ряду причин затянулась. После постройки в Ла-Плата новой арены «Сьюдад де Ла-Плата» обе команды, игравшие на старом стадионе, начали проводить свои домашние игры там.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб «Сан-Мартин» переименует домашний стадион в честь Эмилиано Салы.

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