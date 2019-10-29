Аргентинский клуб «Сан-Мартин» переименует домашний стадион в честь Салы

Аргентинский футбольный клуб «Сан-Мартин Прогресо» назовёт домашний стадион именем погибшего в авиакатастрофе нападающего Эмилиано Салы.

Как сообщает Tyc Sports, церемония переименования состоится 31 октября, в этот день игроку должно было исполниться 29 лет. На стене стадиона будет представлено изображение Салы.

Аргентинский футболист является уроженцем Санта-Фе и воспитанником клуба «Сан-Мартин Прогресо». 22 января 2019 года Сала на частном самолёте отправился в Уэльс для подписания контракта с «Кардиффом», однако его самолёт упал, пролетая через пролив Ла-Манш. 3 февраля спасатели обнаружили тело Салы на дне канала.

Ранее сообщалось, что «Кардифф» обжалует в CAS решение ФИФА по выплате за трансфер Салы.