Мёнхенгладбахская «Боруссия» укрепила лидерство в Бундеслиге, обыграв «Вердер»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принесли голы Рами Бенсебаини и Патрика Херрмана, оформившего дубль. Мёнхенгладбахцы остались в меньшинстве на 87-й минуте, после того как Бенсебаини был удалён за вторую жёлтую карточку.

«Вердер», упустивший шанс сократить разрыв в счёте на 53-й минуте из-за нереализованного Дави Классеном пенальти, ответил голом Леонардо Биттенкорта, забившего на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

«Боруссия» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав по итогам 11-ти туров 25 очков, и опережает идущий вторым «Лейпциг» на четыре очка. «Вердер» с 11 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не будет назначать Арсена Венгера на пост главного тренера.