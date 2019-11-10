«Бавария» не будет назначать Венгера на пост главного тренера

Председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что коллектив продолжит работать с исполняющим обязанности главного тренера Ханс-Дитером Фликом и откажется от услуг французского специалиста Арсена Венгера.

«Пока что мы будем работать с Фликом. С уважением отношусь к Арсену Венгеру. Мы позвоним ему и всё объясним. Не хочу нервировать его», — приводит слова Румменигге журналист Ронан Мёрфи в своём Twitter.

Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

3 ноября «Бавария» уволила главного тренера команды Нико Ковача после поражения от «Айнтрахта» (1:5) в матче десятого тура Бундеслиги.

В 11-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» под руководством Флика разгромила дортмундскую «Боруссию».

Ранее Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, державшийся почти 50 лет.