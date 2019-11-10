«Бавария» не будет назначать Венгера на пост главного тренера
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«Пока что мы будем работать с Фликом. С уважением отношусь к Арсену Венгеру. Мы позвоним ему и всё объясним. Не хочу нервировать его», — приводит слова Румменигге журналист Ронан Мёрфи в своём Twitter.
Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».
3 ноября «Бавария» уволила главного тренера команды Нико Ковача после поражения от «Айнтрахта» (1:5) в матче десятого тура Бундеслиги.
В 11-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» под руководством Флика разгромила дортмундскую «Боруссию».
Ранее Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, державшийся почти 50 лет.