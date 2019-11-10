Ротенберг недоволен выступлением сборной России по хоккею на Кубке Карьяла
- РИА Новости
«Естественно, поражение разочаровывает. В прошлом году мы выиграли Кубок Карьяла. Однозначно, мы недовольны этим результатом», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».
Однако он отметил, что в выступлении российской команды были и положительные моменты.
«Мы проверили всех кандидатов, увидели, кто способен играть на этом уровне. Тут совсем другие скорости. Надеемся, что игроки сделали для себя правильные выводы из этих матчей. У нас ещё впереди много матчей, и по итогам уже будем смотреть, кто достоин играть за сборную страны», — добавил функционер.
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла, одержав одну победу и потерпев два поражения. Следующий этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала — пройдёт с 12 по 15 декабря в Москве.
Ранее Алексей Кудашов подвёл итоги выступления сборной России на хоккейном Кубке Карьяла.