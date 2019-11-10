Тренер подвёл итоги выступления сборной России на хоккейном Кубке Карьяла

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов подвёл итоги выступления национальной команды на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.
Тренер подвёл итоги выступления сборной России на хоккейном Кубке Карьяла
  • РИА Новости

«Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла, одержав одну победу и потерпев два поражения. Следующий этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала — пройдёт с 12 по 15 декабря в Москве.

Ранее Кудашов заявил, что сборная России остановилась после первой пропущенной шайбы в матче с Чехией.

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