Тренер подвёл итоги выступления сборной России на хоккейном Кубке Карьяла
- РИА Новости
«Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла, одержав одну победу и потерпев два поражения. Следующий этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала — пройдёт с 12 по 15 декабря в Москве.
Ранее Кудашов заявил, что сборная России остановилась после первой пропущенной шайбы в матче с Чехией.