Кудашов: сборная России остановилась после первой пропущенной шайбы

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.

«Однозначно матч сегодня не получился. Если до первой ошибки мы ещё играли, были движение и моменты, то после этого остановились», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Он также отметил, что игра в большинстве у команды стала отдельным моментом.

«Большинство у нас выпало. Игру пять на три у нас даже не было возможности наиграть. Объяснили только через схемы, без тренировок. Здесь другой уровень, здесь намного сложнее забивать, чем на клубном уровне», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Чехии на хоккейном Кубке Карьяла.