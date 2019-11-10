Кудашов: сборная России остановилась после первой пропущенной шайбы

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.
Кудашов: сборная России остановилась после первой пропущенной шайбы
  • РИА Новости

«Однозначно матч сегодня не получился. Если до первой ошибки мы ещё играли, были движение и моменты, то после этого остановились», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Он также отметил, что игра в большинстве у команды стала отдельным моментом.

«Большинство у нас выпало. Игру пять на три у нас даже не было возможности наиграть. Объяснили только через схемы, без тренировок. Здесь другой уровень, здесь намного сложнее забивать, чем на клубном уровне», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Чехии на хоккейном Кубке Карьяла.

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