Загитова: я соревнуюсь не с соперницами, а сама с собой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказала мнение о соперничестве в женском одиночном катании.

«Я соревнуюсь не с соперницами, а сама с собой. Для меня главное — прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы всё получилось», — приводит слова Загитовой Sports.ru.

Она отметила, что на предстоящем этапе в Японии постарается максимально передать образ.

«Хочу, чтобы зрители будто побывали на мини-спектакле. Я буду всё для этого делать», — добавила 17-летняя фигуристка.

Пятый этап серии Гран-при пройдёт в японском Саппоро 22—24 ноября.

Ранее сообщалось, что Загитова поделилась ожиданиями от этапа Гран-при в Японии.