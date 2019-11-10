Загитова: я соревнуюсь не с соперницами, а сама с собой

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказала мнение о соперничестве в женском одиночном катании.
Загитова: я соревнуюсь не с соперницами, а сама с собой
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Я соревнуюсь не с соперницами, а сама с собой. Для меня главное — прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы всё получилось», — приводит слова Загитовой Sports.ru.

Она отметила, что на предстоящем этапе в Японии постарается максимально передать образ.

«Хочу, чтобы зрители будто побывали на мини-спектакле. Я буду всё для этого делать», — добавила 17-летняя фигуристка.

Пятый этап серии Гран-при пройдёт в японском Саппоро 22—24 ноября.

Ранее сообщалось, что Загитова поделилась ожиданиями от этапа Гран-при в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить