Загитова поделилась ожиданиями от этапа Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Алина Загитова поделилась ожиданиями от пятого в сезоне этапа серии Гран-при в японском Саппоро.

«Я первый раз буду выступать на NHK Trophy, но не первый раз буду выступать в Японии. Я уже знаю, как тут публика встречает очень тепло. Поездка в Японию для меня всегда очень радостное событие», — приводит слова Загитовой Sports.ru.

Этап в Японии, который пройдёт в Саппоро 22—24 ноября, станет для Загитовой вторым в нынешнем сезоне — она заняла второе место на третьем этапе сезона-2019/20, прошедшем во французском Гренобле.

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