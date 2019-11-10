Загитова рассказала о желании открыть ресторан японской кухни

Олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Алина Загитова рассказала о желании в будущем открыть ресторан японской кухни.

«Пока что я езжу по Японии, смотрю, как всё устроено в японских ресторанах. Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, я думаю», — приводит слова Загитовой ANNnews.

Она также рассказала о своём любимом блюде японской кухни.

«Суп рамен очень вкусный для меня, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей — я всегда прошу с курицей, поэтому вот сейчас, на данный момент, это моё любимое блюдо в Японии», — добавила 17-летняя фигуристка.

Ранее Загитова рассказала о взаимоотношениях с членами группы Этери Тутберидзе и лично с тренером.