Загитова рассказала о желании открыть ресторан японской кухни

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Олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Алина Загитова рассказала о желании в будущем открыть ресторан японской кухни.
Загитова рассказала о желании открыть ресторан японской кухни
  • © Jun Tsukida/AFLO
  • globallookpress.com

«Пока что я езжу по Японии, смотрю, как всё устроено в японских ресторанах. Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, я думаю», — приводит слова Загитовой ANNnews.

Она также рассказала о своём любимом блюде японской кухни.

«Суп рамен очень вкусный для меня, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей — я всегда прошу с курицей, поэтому вот сейчас, на данный момент, это моё любимое блюдо в Японии», — добавила 17-летняя фигуристка.

Ранее Загитова рассказала о взаимоотношениях с членами группы Этери Тутберидзе и лично с тренером.

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