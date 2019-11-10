Загитова рассказала о желании открыть ресторан японской кухни
- © Jun Tsukida/AFLO
- globallookpress.com
«Пока что я езжу по Японии, смотрю, как всё устроено в японских ресторанах. Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, я думаю», — приводит слова Загитовой ANNnews.
Она также рассказала о своём любимом блюде японской кухни.
«Суп рамен очень вкусный для меня, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей — я всегда прошу с курицей, поэтому вот сейчас, на данный момент, это моё любимое блюдо в Японии», — добавила 17-летняя фигуристка.
Ранее Загитова рассказала о взаимоотношениях с членами группы Этери Тутберидзе и лично с тренером.