Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с членами группы Этери Тутберидзе и лично с тренером.
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«С Этери Георгиевной Тутберидзе, Даниилом Марковичем Глейхенгаузом и Сергеем Викторовичем Дудаковым мы взаимодействуем каждый день. И все победы мы одерживаем вместе. Одна бы я точно не добилась подобных высот. Я очень люблю свою команду. Однажды на просмотре Этери Георгиевна увидела потенциал во мне и взяла под своё крыло. Это был решающий момент моей карьеры фигуристки. Я не представляю свой спортивный путь без Этери Георгиевны — это мой наставник в спорте и по жизни. Я буду всегда ей благодарна за это», — цитирует Загитову The Challenger.

Россиянка является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Ефимова и Коровин идут шестыми после короткой программы на этапе Гран-при в Китае.

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