Ховард заявил, что может снова принять участие в конкурсе данков на Матче звёзд НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, что рассматривает возможность снова принять участие в конкурсе данков на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сейчас набираю прежнюю форму. Снова чувствую, что я молод. Действительно думал об участии в конкурсе данков, но самое главное для меня — победа в чемпионате. У меня есть практически все индивидуальные награды, но нет титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. Надеюсь, нам удастся завоевать титул в нынешнем сезоне. Это вполне возможно», — приводит слова Ховарда TMZ.

33-летний Ховард трижды участвовал в конкурсе данков на Матче всех звёзд НБА — в 2007, 2008 и 2009 годах, и в 2008-м стал его победителем.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри может пропустить весь сезон из-за травмы.