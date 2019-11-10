Тренер прокомментировал поражение брата Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер бойца смешанного стиля Абубакара Нурмагомедова, высказался о поражении россиянина от немца Давида Завады на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Поединок Абубакара на самом деле шёл хорошо для нас и складывался в его пользу. Но это такой вид спорта, в котором одна ошибка может перевернуть всё против вас, что и произошло в этом бою», — цитирует Мендеса РИА Новости.

Он отметил, что российскому бойцу предстоит ещё больше работать над собой и улучшать свои навыки.

Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов поддержал своего брата после поражения на турнире UFC в Москве.