СМИ: «Арсенал» пока не намерен увольнять Эмери

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Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» на данный момент на рассматривает вариант увольнения испанского специалиста Уная Эмери с поста главного тренера команды.
СМИ: «Арсенал» пока не намерен увольнять Эмери
  • © David Klein via www.imago-images/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, владелец клуба Стэн Кронке, а также ряд директоров доверяют 48-летнему тренеру и как минимум до лета не будут рассматривать вопрос о его будущем в команде.

Отмечается, что в клубе также отрицают установление контактов с другими тренерами на замену Эмери.

За 50 матчей в АПЛ под руководством Эмери «Арсенал» набрал 87 очков, одержав 25 побед при 12 ничьих и 13 поражениях, что на одно очко меньше, чем в последних 50 матчах под руководством Арсена Венгера (27 побед, 7 ничьих, 16 поражений).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, проиграв «Лестеру».

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