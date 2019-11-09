«Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, проиграв «Лестеру»

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от «Лестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стадиум», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лестеру» принесли голы Джейми Варди и Джеймса Мэддисона, забивших на 68-й и 75-й минутах.

В следующем туре «Арсенал», продливший свою безвыигрышную серию до четырёх матчей, на своём поле примет «Саутгемптон», который, в свою очередь, не может выиграть уже на протяжении семи встреч. «Лестер», одержавший четвёртую победу подряд, на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, сыграв вничью с «Шеффилдом».