«Тоттенхэм» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, сыграв вничью с «Шеффилдом»

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, сыграв вничью с «Шеффилдом»
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Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 1:1.

За «Тоттенхэм», продливший свою серию без побед до пяти матчей, на 58-й минуте забил Сон Хын Мин. «Шеффилд» ответил голом «Джорджа Балдока.

В других матчах игрового дня «Бёрнли» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» (3:0), «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «Борнмутом» (2:1), а «Эвертон» обыграл «Саутгемптон» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Челси» одержал шестую победу подряд в АПЛ, обыграв «Кристал Пэлас».

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