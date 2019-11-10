Родители теннисиста Медведева не могут получить английскую визу перед Итоговым турниром ATP

Сергей Медведев, отец четвёртой ракетки мира Даниила Медведева, заявил, что они с женой не могут получить английскую визу, чтобы прилететь в Лондон и поддержать сына на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Когда мы были с женой на турнире в Париже, подали в эти дни документы на получение английской визы в визовый центр в Париже, так как проживаем во Франции. Подали на срочное рассмотрение, в течение пяти рабочих дней. Подали утром 28 октября. Прошло уже девять рабочих дней — и ничего», — приводит слова Медведева-старшего Eurosport.

Отмечается, что родители теннисиста отправили претензию в визовый центр, подчеркнув, что они теряют деньги, так как уже оплатили самолёт и проживание в Лондоне, а также впустую оплатили срочное рассмотрение документов.

В первом матче группового этапа, который состоится 11 ноября, Даниил Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

В этом сезоне Медведев выиграл «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае, а также победил на турнирах в Софии и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он стал финалистом US Open.

Ранее Даниил Медведев выразил надежду, что сможет выиграть несколько матчей на Итоговом турнире ATP.