«Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме» в НБА, несмотря на 32 очка Рассела
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Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 108:96 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, набравший 32 очка. В составе «Тандер» 19 очков набрал Данило Галлинари.
В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Ютой Джаз», а «Оклахома» — с «Милуоки Бакс».
Ранее дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстон Рокетс» взять верх над «Чикаго Буллз» в НБА.