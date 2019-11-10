«Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме» в НБА, несмотря на 32 очка Рассела

«Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 108:96 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, набравший 32 очка. В составе «Тандер» 19 очков набрал Данило Галлинари.

В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Ютой Джаз», а «Оклахома» — с «Милуоки Бакс».

Ранее дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстон Рокетс» взять верх над «Чикаго Буллз» в НБА.