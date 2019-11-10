Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» взять верх над «Чикаго» в НБА

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«Хьюстон Рокетс» победил «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» взять верх над «Чикаго» в НБА
  • Reuters

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 94:77 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Хантер, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 10 подборов. Его одноклубник Клинт Капела также отметился дабл-даблом (16 очков и 20 подборов). В составе хозяев дабл-дабл из 13 очков и 16 подборов оформил Уэнделл Картер.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Чикаго» — с «Нью-Йорк Никс».

Ранее сообщалось, что рекордные 60 очков Дэмьена Лилларда не спасли «Портленд Трэйл Блэйзерс» от проигрыша «Бруклин Нетс» в НБА.

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