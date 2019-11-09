Рекордные 60 очков Лилларда не спасли «Портленд» от проигрыша «Бруклину» в НБА
Встреча прошла в Портленде и завершилась со счётом 119:115 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, набравший 60 очков. Этот результат стал рекордом клуба. Партнёр Лилларда по команде Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 10 очков и 15 подборов.
В составе «Нетс» 34 очка в свой актив записал Спенсер Динуидди, 33 балла набрал Кайри Ирвинг.
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» в НБА, несмотря на 52 очка Д'Анджело Рассела.