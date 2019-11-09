«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» в НБА, несмотря на 52 очка Рассела

Короткая ссылка
«Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась в пользу хозяев — 125:119.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, набравший 52 очка. В составе хозяев 40 очков набрал форвард Эндрю Уиггинс. Помимо этого, дабл-даблы оформили Роберт Ковингтон (17 очков и 11 подборов) и Карл Энтони Таунс (20 очков и 14 подборов).

В следующем матче «Тимбервулвз» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Голден Стэйт» — с «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее «Торонто Рэпторс» взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить