«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, Барбашёв забросил одну шайбу
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Встреча прошла в Калгари и завершилась в пользу гостей — 3:2.
В составе «Блюз» отличились россиянин Иван Барбашёв, Райан О'Райлли и Дэвид Перрон. У хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачук и Трэвис Хэмоник.
Для «Сент-Луиса» эта победа стала седьмой подряд.
В следующем матче действующие обладатели Кубка Стэнли встретятся с «Аризоной Койотс», а «Калгари» — с «Даллас Старз».
Ранее «Каролина Харрикейнз» уступила «Оттаве Сенаторз» в НХЛ, несмотря на гол Андрея Свечникова.