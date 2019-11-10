«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, Барбашёв забросил одну шайбу

«Сент-Луис Блюз» в овертайме переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Калгари и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Блюз» отличились россиянин Иван Барбашёв, Райан О'Райлли и Дэвид Перрон. У хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачук и Трэвис Хэмоник.

Для «Сент-Луиса» эта победа стала седьмой подряд.

В следующем матче действующие обладатели Кубка Стэнли встретятся с «Аризоной Койотс», а «Калгари» — с «Даллас Старз».

Ранее «Каролина Харрикейнз» уступила «Оттаве Сенаторз» в НХЛ, несмотря на гол Андрея Свечникова.