«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, Барбашёв забросил одну шайбу

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«Сент-Луис Блюз» в овертайме переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, Барбашёв забросил одну шайбу
  • Reuters

Встреча прошла в Калгари и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Блюз» отличились россиянин Иван Барбашёв, Райан О'Райлли и Дэвид Перрон. У хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачук и Трэвис Хэмоник.

Для «Сент-Луиса» эта победа стала седьмой подряд.

В следующем матче действующие обладатели Кубка Стэнли встретятся с «Аризоной Койотс», а «Калгари» — с «Даллас Старз».

Ранее «Каролина Харрикейнз» уступила «Оттаве Сенаторз» в НХЛ, несмотря на гол Андрея Свечникова.

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