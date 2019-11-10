«Каролина» уступила «Оттаве» в НХЛ, несмотря на гол Свечникова
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Встреча прошла в Оттаве и завершилась в пользу хозяев — 4:1.
В составе «Сенаторз» отличились Филип Хлапик, Владислав Наместников, Жан-Габриэль Пажо и Брэди Ткачук. У гостей единственную шайбу забросил Андрей Свечников.
В следующем матче «Харрикейнз» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Оттава» — с «Нью-Джерси Дэвилз».
Ранее две передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одолеть «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.