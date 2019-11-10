Волков — о поражениях россиян на турнире UFC в Москве: это из-за ответственности, многие могли перегореть

Российский боец смешанного стиля Александр Волков объяснил, почему многие отечественные спортсмены, выступавшие на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, среди которых — брат действующего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова Абубакар, — потерпели поражения в своих поединках.

«Давило ли то, что наши проигрывали? Это было невесело. Атмосфера в раздевалке была не лучшая. Старался абстрагироваться от этого. Напряжение и ответственность росли от поединка к поединку. Не знаю, почему так неудачно вышло. Думаю, это из-за ответственности», — приводит слова Волкова корреспондент RT.

По мнению Александра, мысли о необходимости одержать победу над американцем Грегом Харди на домашнем турнире UFC не покидали его в течение двух последних недель.

«Думаю, это было у всех бойцов из России. Многие могли перегореть. Но, надеюсь, ребята себя в будущем проявят», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Волков единогласным решением судей победил Харди на турнире UFC в Москве.