Волков — о поражениях россиян на турнире UFC в Москве: это из-за ответственности, многие могли перегореть
- @volkov_alex / instagram
«Давило ли то, что наши проигрывали? Это было невесело. Атмосфера в раздевалке была не лучшая. Старался абстрагироваться от этого. Напряжение и ответственность росли от поединка к поединку. Не знаю, почему так неудачно вышло. Думаю, это из-за ответственности», — приводит слова Волкова корреспондент RT.
По мнению Александра, мысли о необходимости одержать победу над американцем Грегом Харди на домашнем турнире UFC не покидали его в течение двух последних недель.
«Думаю, это было у всех бойцов из России. Многие могли перегореть. Но, надеюсь, ребята себя в будущем проявят», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Волков единогласным решением судей победил Харди на турнире UFC в Москве.