Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Боруссию» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Баварии» принесли голы Сержа Гнабри и Роберта Левандовски, оформившего дубль. Автогол в пассиве экс-игрока мюнхенкого клуба Матса Хуммельса, ныне играющего за «Боруссию».
В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с дюссельдорфской «Фортуной», а «Боруссия», чья беспроигрышная серия была прервана на отметке в семь матчей, на своём поле примет «Падерборн».
Ранее сообщалось, что дубль Вернера помог «Лейпцигу» победить «Герту» в матче Бундеслиги.