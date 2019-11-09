Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Боруссию» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли голы Сержа Гнабри и Роберта Левандовски, оформившего дубль. Автогол в пассиве экс-игрока мюнхенкого клуба Матса Хуммельса, ныне играющего за «Боруссию».

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с дюссельдорфской «Фортуной», а «Боруссия», чья беспроигрышная серия была прервана на отметке в семь матчей, на своём поле примет «Падерборн».

Ранее сообщалось, что дубль Вернера помог «Лейпцигу» победить «Герту» в матче Бундеслиги.