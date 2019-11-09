Дубль Вернера помог «Лейпцигу» победить «Герту» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая на «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
За «Герту» забили Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке.
Победу «Лейпцигу» принесли голы Марселя Забитцера, Кевина Кампля и Тимо Вернера, оформившего дубль.
В параллельном матче гельзенкирхенский «Шальке» сыграл вничью с дюссельдорфской «Фортуной» — 3:3.
Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получил предложение от «Баварии».