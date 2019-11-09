Дубль Вернера помог «Лейпцигу» победить «Герту» в матче Бундеслиги

«Лейпциг» одержал победу над берлинской «Гертой» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

За «Герту» забили Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Марселя Забитцера, Кевина Кампля и Тимо Вернера, оформившего дубль.

В параллельном матче гельзенкирхенский «Шальке» сыграл вничью с дюссельдорфской «Фортуной» — 3:3.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получил предложение от «Баварии».