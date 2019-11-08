Венгер заявил, что получил предложение от «Баварии»

Французский специалист Арсен Венгер, известный по работе с лондонским «Арсеналом», заявил, что мюнхенская «Бавария» сделала ему предложение возглавить клуб.

«Мне позвонили из «Баварии», предложили возглавить команду. Ждут ответ в течение недели. Сейчас клуб находится в переходном периоде из-за ухода Хёнесса и Румменигге», — приводит слова Венгера beIN Sports.

В настоящее время «Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков за десять туров. На прошлой неделе клуб уволил главного тренера Нико Ковача.

Ранее Венгер заявил, что не общался с представителями «Баварии».