Венгер заявил, что получил предложение от «Баварии»
- Reuters
«Мне позвонили из «Баварии», предложили возглавить команду. Ждут ответ в течение недели. Сейчас клуб находится в переходном периоде из-за ухода Хёнесса и Румменигге», — приводит слова Венгера beIN Sports.
В настоящее время «Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков за десять туров. На прошлой неделе клуб уволил главного тренера Нико Ковача.
Ранее Венгер заявил, что не общался с представителями «Баварии».