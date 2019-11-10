Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове
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- РИА Новости
«Я могу делать выводы только на основании того, что вижу на футбольном поле. А что у Гилерме происходит в голове, не знаю. Но ошибки случаются у всех, в том числе в ключевых матчах. Даже у опытных вратарей. Да, сейчас все говорят о том злополучном мяче во встрече с «Ювентусом», но не думаю, что Маринато может повторить данную помарку в следующих матчах. Это футбол», — заявил эксперт в интервью RT.
Ранее Бузникин заявил, что Миранчуку стоит попробовать себя в Европе.