Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове

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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.
Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я могу делать выводы только на основании того, что вижу на футбольном поле. А что у Гилерме происходит в голове, не знаю. Но ошибки случаются у всех, в том числе в ключевых матчах. Даже у опытных вратарей. Да, сейчас все говорят о том злополучном мяче во встрече с «Ювентусом», но не думаю, что Маринато может повторить данную помарку в следующих матчах. Это футбол», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Бузникин заявил, что Миранчуку стоит попробовать себя в Европе.

 

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