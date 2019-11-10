Бузникин: Миранчуку стоит попробовать себя в Европе

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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин рассказал о перспективах Алексея Миранчука в сильном европейском чемпионате.
Бузникин: Миранчуку стоит попробовать себя в Европе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Считаю, он сам должен для себя это решить. И если Алексей поймёт, что ехать нужно, то, конечно, стоит попробовать. А в том, что он футболист хороший, нет никаких сомнений. С моей стороны давать ему советы будет странно. В матчах с «Ювентусом» он проявил себя ярко, дважды забил. Сейчас Миранчук является лидером «Локомотива», но сложно сказать, насколько он в данный момент готов к отъезду в сильный европейский чемпионат, поскольку в его игре есть как плюсы, так и минусы, над которыми необходимо работать», — заявил Бузникин в интервью RT.

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