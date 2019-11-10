Каттар оценил перспективы Магомедшарипова в титульном бою

Американский боец UFC Кэлвин Каттар высказал мнение о перспективах россиянина Забита Магомедшарипова в будущем успешно выступить в титульном бою.

«На него интересно смотреть. Он очень разнообразный боец. Но титульные бои из пяти раундов. Посмотрим, что получится», — заявил Каттар.

Он также высказал мнение о своём будущем в UFC.

«С интересом смотрю в будущее. Немного разочарован поражением, ведь чувствую себя лучше, чем после последних двух поединков. А их я выиграл в первом раунде», — добавил 31-летний американец.

Ранее он заявил, что Магомедшарипов не удивил его в бою на турнире UFC в Москве.