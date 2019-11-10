Каттар оценил перспективы Магомедшарипова в титульном бою
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- АГН «Москва»
«На него интересно смотреть. Он очень разнообразный боец. Но титульные бои из пяти раундов. Посмотрим, что получится», — заявил Каттар.
Он также высказал мнение о своём будущем в UFC.
«С интересом смотрю в будущее. Немного разочарован поражением, ведь чувствую себя лучше, чем после последних двух поединков. А их я выиграл в первом раунде», — добавил 31-летний американец.
Ранее он заявил, что Магомедшарипов не удивил его в бою на турнире UFC в Москве.