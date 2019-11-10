Каттар заявил, что Магомедшарипов не удивил его в бою на турнире UFC в Москве
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- АГН «Москва»
«Он меня не удивил. Я был готов ко всему и достаточно неплохо защищался. Моё отношение к нему не изменилось. Я уважаю его так же, как и до боя. Это был замечательный бой. Если бы он состоял из пяти раундов, это могло бы ещё больше понравиться зрителям», — заявил Каттар.
31-летний американец уступил 28-летнему россиянину единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что бой Магомедшарипова и Каттара был признан лучшим на турнире UFC в Москве.