Магомедшарипов выразил желание провести бой за титул чемпиона UFC

После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забил Магомедшарипов выразил готовность провести поединок за титул чемпиона организации.

«Хотел бы подраться за титул. Но если UFC даст мне ещё бой, я готов. Думаю, буду готов к поединку за пояс», — приводит слова отечественного спортсмена корреспондент RT.

По словам Магомедшарипова, он не участвовал в принятии решения относительно того, что его поединок с Каттаром продлится три раунда, а не пять, как это принято в титульных сражениях.

«Мне позвонила команда и сказала, что будет три раунда. Они сами решили это с руководством UFC. Согласился. Но, конечно, хотел проверить себя в пятираундовом бою», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов одержал победу над Каттаром на турнире UFC в Москве.