Магомедшарипов выразил желание провести бой за титул чемпиона UFC
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- АГН «Москва»
«Хотел бы подраться за титул. Но если UFC даст мне ещё бой, я готов. Думаю, буду готов к поединку за пояс», — приводит слова отечественного спортсмена корреспондент RT.
По словам Магомедшарипова, он не участвовал в принятии решения относительно того, что его поединок с Каттаром продлится три раунда, а не пять, как это принято в титульных сражениях.
«Мне позвонила команда и сказала, что будет три раунда. Они сами решили это с руководством UFC. Согласился. Но, конечно, хотел проверить себя в пятираундовом бою», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов одержал победу над Каттаром на турнире UFC в Москве.