Волков: рад, что выиграл у Харди, но хотелось сделать это ярче

Россиянин Александр Волков прокомментировал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

«Немного перегорел эмоционально. Долго не выступал. Все эмоции были до поединка. Эмоционально подустал. Рад, что выиграл, но хотелось сделать это ярче. Не устал за три раунда. Но во время боя решил биться аккуратно, не рисковать. Важнее было победить, чем сделать это красиво. Уверяю, в будущем будет намного лучше», — заявил Волков на пресс-конференции.

Для 31-летнего российского тяжеловеса победа над Харди стала 31-й в карьере в ММА при семи поражениях.

Ранее Волков рассказал, кому посвятил свою победу на турнире в Москве.