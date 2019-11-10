Волков: рад, что выиграл у Харди, но хотелось сделать это ярче
- @volkov_alex
«Немного перегорел эмоционально. Долго не выступал. Все эмоции были до поединка. Эмоционально подустал. Рад, что выиграл, но хотелось сделать это ярче. Не устал за три раунда. Но во время боя решил биться аккуратно, не рисковать. Важнее было победить, чем сделать это красиво. Уверяю, в будущем будет намного лучше», — заявил Волков на пресс-конференции.
Для 31-летнего российского тяжеловеса победа над Харди стала 31-й в карьере в ММА при семи поражениях.
Ранее Волков рассказал, кому посвятил свою победу на турнире в Москве.