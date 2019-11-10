Боец UFC Волков рассказал, кому посвятил свою победу на турнире в Москве

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Россиянин Александр Волков рассказал, кому посвящает свою победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Боец UFC Волков рассказал, кому посвятил свою победу на турнире в Москве
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Вернулся после долгого простоя. Не дрался год. Мне нужно было вернуться, провести бой. Хотел посвятить победу маме. У неё скоро день рождения. Должен был выиграть любой ценой, поэтому дрался аккуратно», — заявил Волков после боя.

Для 31-летнего российского тяжеловеса победа над Харди стала 31-й в карьере в ММА при семи поражениях.

Ранее Эд Херман заявил, что выпьет водки за свою победу над Ибрагимовым на турнире UFC в Москве.

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