Боец UFC Волков рассказал, кому посвятил свою победу на турнире в Москве
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- АГН «Москва»
«Вернулся после долгого простоя. Не дрался год. Мне нужно было вернуться, провести бой. Хотел посвятить победу маме. У неё скоро день рождения. Должен был выиграть любой ценой, поэтому дрался аккуратно», — заявил Волков после боя.
Для 31-летнего российского тяжеловеса победа над Харди стала 31-й в карьере в ММА при семи поражениях.
Ранее Эд Херман заявил, что выпьет водки за свою победу над Ибрагимовым на турнире UFC в Москве.