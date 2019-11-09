Глейхенгауз рассказал, что почти все фигуристки группы Тутберидзе учат тройной аксель

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, рассказал, что почти все фигуристки, работающие с ней, изучают тройной аксель.
Глейхенгауз рассказал, что почти все фигуристки группы Тутберидзе учат тройной аксель
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идёт вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Он отметил, что между турнирами перерывы небольшие, а риск получения травмы при изучении этого элемента очень высокий.

«Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим», — добавил хореограф.

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