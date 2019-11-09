Глейхенгауз рассказал, что почти все фигуристки группы Тутберидзе учат тройной аксель
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- РИА Новости
«Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идёт вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.
Он отметил, что между турнирами перерывы небольшие, а риск получения травмы при изучении этого элемента очень высокий.
«Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим», — добавил хореограф.
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