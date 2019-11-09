Экс-футболист «Спартака» Титов сделал прогноз на матч с «Крыльями Советов»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-футболист «Спартака» Титов сделал прогноз на матч с «Крыльями Советов»
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«Тедеско в поисках. Но уже понятно, что схема в три центральных защитника перестаёт быть актуальной, учитывая, что Кутепов выбыл до конца календарного года. Не исключаю, что Тедеско придумает что-то и решит поставить третьим в центр Ещенко или Зобнина», — цитирует эксперта SocialBet.

По его мнению, «Спартак» будет вынужден перейти на игру в четыре защитника, а «Крылья» не проиграют.

«Самара на выезде набирает очки регулярно. У неё есть Соболев, который будет цепляться за мячи, искать зоны. Мотивация у него будет сумасшедшая. Есть быстрые ребята на подхвате. Сзади Самара где-то и числом может отбиться», — добавил Титов.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится 9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Ранее экс-тренер «Спартака» Сергей Кузнецов высказался о результативности Ларссона.

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