Экс-тренер «Спартака» Кузнецов высказался о результативности Ларссона

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Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов считает, что результативная игра форварда команды Джордана Ларссона в последних матчах является плодом работы тренерского штаба Олега Кононова.
Экс-тренер «Спартака» Кузнецов высказался о результативности Ларссона
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«При мне он тоже забил «Краснодару». До этого — «Крыльям». То, что сейчас он забил четыре мяча, — это результат работы, которую мы делали в начале сезона», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Он отметил, что с Ларссоном было проведено много индивидуальной работы, как и со многими другими игроками красно-белых.

«Конкретно Джордану я говорил: «Не жди мяч на дальней штанге, ищи активную позицию, смещайся, быстрее иди на мяч. Его голы в последних матчах — это наши с ним наработки, благодарность за труд, который он проделал после переезда в Москву», — добавил Кузнецов.

Ларссон перешёл в «Спартак» в начале нынешнего сезона. На данный момент он провёл 13 матчей в составе московской команды и забил шесть мячей.

Ранее полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев прокомментировал слова Василия Уткина о «Спартаке».

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