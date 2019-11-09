Бакаев прокомментировал слова Уткина о «Спартаке»

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова известного журналиста и блогера Василия Уткина о том, что красно-белым ещё не скоро предстоит играть с лучшими европейскими командами.
Бакаев прокомментировал слова Уткина о «Спартаке»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мне нечего ответить Уткину. Сейчас у «Спартака», и правда, тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков.

Бакаев сыграл в этом сезоне в 13 матчах чемпионата, в которых забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

Ранее Бакаев высказался об оскорблениях Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова.

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