Футболист «Спартака» Бакаев высказался об оскорблениях Макгрегора в адрес Нурмагомедова

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о противостоянии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

«За кого в противостоянии Конора и Хабиба? Ну что за вопрос? Конечно, за Хабиба! Как и большинство в России. Конечно, меня распирает, когда Конор оскорбляет Хабиба. Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, — они наши. Но для него все эти слова — лишь бизнес. И это неправильно», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

Бой Нурмагомедова и Макгрегора прошёл в октябре 2018 года. Тогда в титульном поединке победил россиянин, одолев соперника удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сдал ДНК-тест на отцовство ребёнка британской матери-одиночки.