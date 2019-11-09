СМИ: УЕФА ведёт переговоры о проведении финала ЛЧ 2024 года в США
- Reuters
Как сообщает Morning Consult, переговоры на данный момент находятся на начальной стадии.
В качестве приоритетного места проведения решающего матча турнира рассматривается арена в Нью-Джерси — «Метлайф-стэдиум».
Финал Лиги чемпионов никогда не проводился за пределами Европы.
В этом сезоне финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Мишель Платини подал на УЕФА иск на €7,2 млн.