СМИ: УЕФА ведёт переговоры о проведении финала ЛЧ 2024 года в США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведёт переговоры с коммерческими партнёрами о проведении в США финала Лиги чемпионов в 2024 году.

Как сообщает Morning Consult, переговоры на данный момент находятся на начальной стадии.

В качестве приоритетного места проведения решающего матча турнира рассматривается арена в Нью-Джерси — «Метлайф-стэдиум».

Финал Лиги чемпионов никогда не проводился за пределами Европы.

В этом сезоне финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Мишель Платини подал на УЕФА иск на €7,2 млн.