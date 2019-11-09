СМИ: УЕФА ведёт переговоры о проведении финала ЛЧ 2024 года в США

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведёт переговоры с коммерческими партнёрами о проведении в США финала Лиги чемпионов в 2024 году.
СМИ: УЕФА ведёт переговоры о проведении финала ЛЧ 2024 года в США
  • Reuters

Как сообщает Morning Consult, переговоры на данный момент находятся на начальной стадии.

В качестве приоритетного места проведения решающего матча турнира рассматривается арена в Нью-Джерси — «Метлайф-стэдиум».

Финал Лиги чемпионов никогда не проводился за пределами Европы.

В этом сезоне финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Мишель Платини подал на УЕФА иск на €7,2 млн.

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