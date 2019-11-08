Нурмагомедов: у журналистов ещё будет возможность нападать на меня

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал факт присутствия представителей СМИ на его встрече с болельщиками.
Нурмагомедов: у журналистов ещё будет возможность нападать на меня
  • © RT

«Спасибо всем, кто сегодня пришёл, очень рад был видеть вас, ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками. А журналисты просто наблюдали, я всё видел, ребята. У СМИ ещё будет возможность нападать на меня, но, поверьте мне, я защищаться умею, я ведь выпускник школы самбо», — написал в Instagram спортсмен.

Пресс-конференция Нурмагомедова прошла на «ЦСКА Арене» накануне турнира UFC в Москве, на котором выступит его брат Абубакар.

Ранее Нурмагомедов заявил, что после завершения карьеры хотел бы видеть чемпионом UFC Махачева.

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